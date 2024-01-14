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Рублев думал, что проиграет в первом круге Australian Open

Теннисист Рублев: уже начал думать, что Уайлд победит меня

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Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в первом круге Australian Open над бразильцем Тьяго Уайлдом, отметив, что в пятом сете думал о поражении, передает «Чемпионат».

Рублев одержал победу со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).

«У меня в голове появились мысли о матче Уайлда с Медведевым. Я уже думал об этом в пятом сете. Я точно думал, что мы увидим ту же историю, что и поражение Даниила на «Ролан Гаррос», — сказал Рублев.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» 2021 года Медведев уступил Уайлду со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:3, 6:4.

Рублев сделал 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 23. В следующем круге представитель России сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).

Лучшим результатом Рублева на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде является выход в четвертьфинал. До этой стадии россиянин добирался в 2021 и в 2023 годах.

Ранее было названо качество, в котором для успеха необходимо прибавить Рублеву.

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