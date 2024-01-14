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Бетербиев высказался о бое с Биволом после победы над Смитом

Бетербиев заявил, что хочет подраться с Биволом после победы над Смитом

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Patrice Laroche/Global Look Press

Российский боксер Артур Бетербиев после победы над Каллумом Смитом рассказал о желании подраться со своим соотечественником Дмитрием Биволом, передает «Чемпионат».

«Конечно, я хочу бой с Биволом. Я хочу забрать четвертый пояс и закончить свою работу в этой весовой категории. Стать абсолютным чемпионом — это топовое желание», — сказал Бетербиев.

Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

29 января 2023 года Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-тестирования.

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