Российский боец получит бонус за лучшее выступление на турнире UFC

Российский боец Магомед Анкалаев получит бонус за лучшее выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 84. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянин в главном поединке вечера во втором раунде нокаутировал представителя Бразилии Джонни Уокера. Сумма денежного вознаграждения составит $50 тыс.

Также этой награды удостоились Джим Миллер, Маркус МакГи и Брунно Феррейра.

Бой Анкалаева и Уокера носил статус реванша. 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) их поединок был признан несостоявшимся после того, как россиянин ударил ногой в голову соперника, находящегося на трех точках (запрещенный удар). Судьи остановили поединок. Бразилец был не согласен с решением рефери и всем своим видом показал, что готов продолжить бой. Сотрудникам службы безопасности пришлось успокоить Уокера, который попытался устроить потасовку.

Для российского бойца победа на UFC Vegas 84 стала 18-й в карьере, также на его счету один проигранный бой. Его соперник потерпел восьмое поражение в 29 поединках.

В декабре 2022 года 31-летний россиянин провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с Яном Блаховичем из Польши. Схватка продлилась пять раундов и завершилась ничьей.

Ранее Анкалаев потребовал бой за титул UFC после победы над Уокером.