Российский хоккеист упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Анахайм Дакс» (5:1).

Кучеров в этом поединке набрал три очка, трижды выступив роли ассистента — для Виктора Хэдмана и Стивена Стэмкоса. Благодаря этим баллам он набрал 799, 800 и 801 очки за карьеру, став десятым российским хоккеистом в НХЛ, кому удавалось добраться до этой отметки.

Российский нападающий упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ — теперь на его счету 72 (28+44) очка в 43 играх. Он первым в текущем сезоне достиг отметки в 70 очков, ближайший преследователь отстает на три балла — Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» набрал 69 (23+46) очков в 43 играх.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

«Тампа-Бэй» одержала третью победу подряд. Команда с 49 очками занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ.

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