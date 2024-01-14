Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Анахаймом»

«Тампа-Бэй Латйнинг» обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась победой «Лайтнинг» со счетом 5:1.

В составе победившей команды голами отметились Виктор Хэдман, Стивен Стэмкос, который оформил дубль, Кэлвин де Хаан и Брэндон Хагель. Единственную шайбу в составе «Дакс» забросил Фрэнк Ватрано.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этом поединке набрал три очка, трижды выступив роли ассистента — для Хэдмана и Стэмкоса. Благодаря этим баллам он набрал 799, 800 и 801 очки за карьеру, став десятым российским хоккеистом в НХЛ, кому удавалось добраться до этой отметки.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

«Тампа-Бэй» одержала третью победу подряд. «Анахайм» — один из аусайдеров НХЛ — потерпел седьмое поражение в последних восьми играх регулярного чемпионата.

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