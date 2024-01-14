Кучеров набрал 800 очков за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Анахайм Дакс» набрал 800-е очко за карьеру в Лиге.

По ходу поединка российский хоккеист трижды выступил в роли ассистента. Юбилейным, 800-м баллом, стал второй пас, который Кучеров отдал на Стивена Стэмкоса. Теперь на его счету 801 очко в Национальной хоккейной лиге. Форвард «Тампы» стал десятым российским хоккеистом за всю историю Лиги, кому удалось добраться до этой отметки.

Россиянину удалось добиться такого достижения за 687 игр. На его счету 304 гола и 497 ассистов. Кучеров проводит десятый сезон в НХЛ. Все десять лет игрок выступает за «Тампу», с которой он дважды оказался обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

В матче «Лайтнинг» и «Анахайма», который проходит на «Амали-Арене» в Тампе, идет третий период. Впереди хозяева с результатом 3:1.

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