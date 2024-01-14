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Игру Захаряна в «Реал Сосьедаде» назвали странной

Экс-игрок Деменко: у хавбека Захаряна присутствует скованность

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Бывший российский футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что полностью раскрыться в испанском «Реал Сосьедаде» полузащитнику Арсену Захаряну мешает скромность. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Арсен сейчас стал брать игру на себя. В «Сосьедаде» все равно какое-то общение с партнерами есть и поддержка. Видно, что коллектив очень положительно относится к Захаряну. Но он как-то выглядит странно… Может быть интеллигентность внутренняя у него присутствует. Да скованность присутствует», — заявил Деменко.

Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус. В общей сложности в текущем розыгрыше Примеры он провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Всего за команду он сыграл в 19 играх.

Ранее представитель Захаряна заявил о долгой адаптации игрока в Испании.

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