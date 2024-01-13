Участник «Голоса» рассказал, почему отказался кататься с Медведевой в «Ледниковом периоде»

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, медийный футболист Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» рассказал о дружбе с фигуристкой Евгенией Медведевой, с которой они вместе участвовали в шоу «Вызов» на ТНТ.

«Я очень рад нашему знакомству с Женей, поздравлял ее с днем рождения, и мне было очень приятно, что она позвала меня на свой праздник. Женя — чемпионка мира, призер Олимпийских игр. Это была моя главная мечта в спорте. Я восхищаюсь Женей за ее заслуги в спорте, не говоря уже о ее человеческих качествах», — сказал Квитатиани.

Также участник «Голоса» рассказал, что был вынужден отказаться от участия в «Ледниковом периоде» в паре с Медведевой, так как на момент приглашения не умел кататься на коньках.

«Однажды мне позвонил директор Жени — Леван — и предложил выступить с ней в паре в «Ледниковом периоде». Женя сказала ему, что я умею кататься на коньках. Но тогда я был совершенно не готов к этому и затем очень жалел, что упустил такой шанс. Я купил коньки и начал заниматься с тренером, чтобы в следующий раз не упустить шанс и поучаствовать в шоу или сняться в каком-нибудь фильме», — сказал Квитатиани.

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