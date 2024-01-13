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Легенда «Спартака» раскритиковал клуб из-за иностранных игроков

Экс-футболист Тихонов не понимает, зачем «Спартаку» столько иностранцев

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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, недавно возглавивший красноярский «Енисей», в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о легионерах в столичном клубе.

«Не понимаю, зачем «Спартаку» столько иностранцев. Они приходят и уходят через полгода или год. Это наши руководители ошибаются или европейцы приходят, зарабатывают деньги и уез­жают? Мое мнение – иностранцев слишком много», — заявил Тихонов.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба. Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. В португальском клубе он трудился в должности скаута.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 30 очков. «Спартак» на восемь баллов отстает от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

Ранее «Зенит» потроллил иностранный клуб.

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