Касаткина — Остапенко: рада, что можем мирно играть на одном корте

Российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к Алене Остапенко из Латвии после поражения в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Ее слова приводит в соцсетях журналист Шимон Пржибиш.

«Возможно, раньше у нас были напряженные отношения, но я рада, что теперь мы можем разделить корт и все происходит в спокойной атмосфере. Это здорово.

Многие думают, что мы друзья, но это cовcем не так. Напряженная атмоcфера, которая cложилаcь между нами, — это не только вопроc cитуации во время US Open‑2017. Определенно были и другие cобытия, которые наc разделяли», — заявила россиянка.

Встреча продлилась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Для 26-летней Остапенко этот титул стал седьмым в карьере на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) с учетом победы на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). По ходу соревнований в Аделаиде Остапенко удалось победить представительницу Румынии Сорану Кырстю, француженку Каролин Гарсию, украинку Марту Костюк и россиянку Екатерину Александрову.

26-летняя Касаткина занимает 15‑ю строчку в рейтинге WTA.

Ранее российская теннисистка поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA.