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ФИФА оштрафовала Бразилию и Аргентину

ФИФА оштрафовала Аргентину и Бразилию за беспорядки на матче отбора ЧМ-2026

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Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) и Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) за беспорядки перед игрой отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Матч между сборными Бразилии и Аргентины прошел 22 ноября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершился победой гостей со счетом 1:0. Встреча началась с задержкой в полчаса из-за беспорядков на трибунах.

Конфликт между болельщиками начался во время исполнения национальных гимнов. Бразильцы освистали гимн Аргентины, после чего начались столкновения, в которые вмешалась полиция. Несколько болельщиков из соображений безопасности выбежали на поле.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел свою команду с поля, однако после урегулирования конфликта на трибунах матч стартовал.

ФИФА оштрафовала аргентинскую сторону на 20 тысяч швейцарских франков. Кроме того, Аргентина наказана за дискриминирующее поведение болельщиков на домашних играх со сборными Эквадора (1:0) и Уругвая (0:2).

Ранее стало известно, что Аргентину могут отстранить от турниров из-за президента Милея.

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