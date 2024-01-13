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Футболист Мостовой рассказал, как ел лягушек

Футболист Мостовой рассказал, как ел лягушек: обычная курица

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РИА Новости

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как во время поездки в Париж ел лягушек, передает пресс-служба клуба.

«Лягушек ел — курица, обычная курица. Меня удивило, что во многих местах там очень дорогие салаты и не очень вкусные. Но при этом доступные и вкусные морепродукты», — сказал Мостовой.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка). На четвертом месте идет московский «Локомотив», набравший 31 очко. Пятое место занимает столичный «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 30 баллов.

В первом матче в рамках чемпионата России после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком». Встреча состоится в начале марта.

Ранее Мостовой признался, что устал отдыхать.

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