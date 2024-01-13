Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды. Об этом сообщил журналист Том Гулитти в социальных сетях.

В ночь на 12 января в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:4) Овечкин отдал результативный пас, который стал для него 682-й голевой передачей в карьере. На счету Брэда Парка на один ассист больше, канадец идет на 65-м месте в соответствующем рейтинге.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы. При этом хоккеист не может забросить шайбу на протяжении четырех последних игр.

Овечкин уже пропустил несколько тренировок «Вашингтона» после матча с «Лос-Анджелес Кингз», который состоялся 7 января. В той игре хоккеист отметился результативной передачей.

Ранее Доминик Гашек высказался об осторожности из-за фото Овечкина с Владимиром Путиным.