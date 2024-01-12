Футболист «Зенита» может перейти в «Динамо» или ЦСКА

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил об интересе к защитнику «Зенита» Данилу Круговому со стороны московских «Динамо» и ЦСКА, а также французского «Гавра».

У Кругового летом 2024 года истекает соглашение с «Зенитом». Переговоры 25-летнего защитника о новом контракте с сине-бело-голубыми идут уже давно, но положительного ответа он им пока так и не дал. Как сообщает журналист, во многом Круговой не дал ответа из-за малого количества игровой практики. В качестве вероятного варианта называется новый пятилетний контракт между «Зенитом» и футболистом.

По сообщениям СМИ, Круговой мог оказаться в ЦСКА в 2019 году. Тогда защитника хотел заполучить лично тренер красно-синих Виктор Гончаренко.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее уругвайский футболист признался, что отказался от перехода в клуб РПЛ из-за Украины.