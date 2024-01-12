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Игрок «Краснодара» пожаловался на цены на яйца

Игрок «Краснодара» Агкацев о ценах на яйца: 150 рублей — это дорого

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Александр Вильф/РИА Новости

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о взлетевших ценах на яйца в российских магазинах. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Яйца за 150 рублей? Это дорого. Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей», — сказал Агкацев.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой также высказался на эту тему.

«Да сейчас все растет в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить. Цены-то растут, а зарплаты – нет», — сказал Круговой.

Агкацев начал заниматься футболом в родном Владикавказе. Летом 2015 года вратарь попал в Академию «Краснодара». Дебютировал он за основную команду 25 февраля 2021 года в ответном гостевом матче плей-офф Лиги Европы против загребского «Динамо». В текущем сезоне Агкацев провел в чемпионате страны один матч.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что иностранный футболист заложил квартиру, чтобы перейти в клуб РПЛ.

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