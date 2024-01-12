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Дочь Тутберидзе пожаловалась на нервы во время чемпионата Европы

Дочь Тутберидзе Дэвис о ЧЕ: нервы пока присутствуют больше, чем раньше

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Фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, рассказала о впечатлениях от участия в чемпионате Европы в Литве. Ее слова передает Sports.

«Да, нервы пока присутствуют больше, чем раньше. Несмотря на то что у нас есть опыт больших международных турниров, — мы были и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде, — сейчас ощущение, будто мы начинаем с чистого листа», — сказала Дэвис.

На чемпионате Европы в Литве, который проходит с 10 по 14 января, Дэвис и Смолкин заняли седьмое место после ритм-танца. Свою произвольную программу пары представят 13 января. Лидируют представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. На втором месте располагаются британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс — третьи.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе.

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