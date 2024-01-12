Тарасова оценила возможное назначение Костомарова тренером

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила привлечение Ильей Авербухом Романа Костомарова к тренерской деятельности. Об этом она заявила Legalbet.

«Считаю, что из Ромы получится хороший тренер. Он может много дать молодым фигуристам как с точки зрения мотивации и укрепления силы духа, так и со стороны профессиональных качеств. Роман Костомаров — олимпийский чемпион и уникальный человек с настоящими и большими знаниями своего дела, поэтому поддерживаю решение привлечь его к тренерству», — сказала Тарасова.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В конце декабря 2023 года Костомаров впервые появился на льду шоу на коньках.

Ранее Винер заявила, что Костомаров совершил подвиг.