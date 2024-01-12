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«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» и «Реал» сыграют в финальном матче Суперкубка Испании

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Juan Medina/Reuters

Каталонская «Барселона» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании обыграла «Осасуну».

Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме счет открыл Роберт Левандовски. Под занавес встречи точным ударом отметился Ламин Ямал.

«Барселона» в решающем матче сыграет с мадридским «Реалом», который обыграл в 1/2 финала мадридский «Атлетико». Итоговый счет поединка — 5:3.

Счет в матче «Реал» — «Атлетико» был открыт на шестой минуте игры, «Атлетико» повел благодаря голу Марио Эрмосо с передачи Антуана Гризманна. Следом «Реал» забил дважды, отличились Антонио Рюдигер (20-я минута) и Ферлан Менди (29-я минута). На 37-й минуте Гризманн сравнял счет.

Во втором тайме на 78-й минуте Рюдигер стал автором автогола, но за пять минут до конца основного времени матча «Реал» отыгрался благодаря точному удару Даниэля Карвахаля. В дополнительное время на 116-й минуте произошел один автогол, игрок «Атлетико» Стефан Савич срезал мяч в свои ворота, а окончательный счет поединка установил Браим Диас (120+2).

Встреча между «Барселоной» и «Реалом» состоится 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее в «Реале» произошел раскол из-за трансфера Килиана Мбаппе.

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