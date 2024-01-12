Стало известно, с кем подерется Милохин на турнире в Дубае

Российский блогер Даня Милохин проведет боксерский поединок против Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Об этом заявила пресс-служба турнира, опубликовав афишу поединка в соцсетях.

Сейчас у Хана 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что больше, чем у Милохина (3,1).

Бой состоится 16 февраля.

Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое шоу «БеС Комментариев».

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее тренер заявил, что Милохин станет вторым Флойдом Мейвезером или Конором Макгрегором.