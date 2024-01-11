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Стало известно, какое отчество взял себе боксер Джонсон при получении паспорта РФ

Боксер Джонсон взял отчество Владимирович при получении паспорта РФ

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Pavel Kashaev/Global Look Press

11 января в УВМ ГУ МВД России по г. Москве в торжественной обстановке был вручен паспорт России бывшему американскому боксеру Кевину Джонсону. Об этом сообщает «Известия».

Сообщается, что боксер назвал 11 января вторым днем рождения. Он покинул здание управления в футболке с изображением Владимира Путина. В свою честь Джонсон исполнил песню «Happy Birthday».

«С днем рождения меня, с днем рождения, дорогой Кевин Владимирович, с днем рождения меня», — сказал Джонсон.

Еще в марте 2023 года Джонсон просил у президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. 9 января глава государства предоставил Джонсону гражданство.

44-летний боксер за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее Тарасова похвалила сменивших гражданство российских фигуристов.

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