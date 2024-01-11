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Вяльбе назвала условие для возвращения россиян на международную арену

Вяльбе: мы вернемся на международные турниры, только когда будем россиянами

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не хочет постоянно обсуждать условия возвращения российских спортсменов на международные турниры. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я не хочу быть попугаем. Мы вернемся на международные турниры, только когда будем россиянами», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Сейчас лыжники сосредоточены на выступлениях на чемпионате России в Чайковском (Татарстан). В турнире также принимают участие спортсмены из Белоруссии.

Ранее шведский лыжник раскритиковал проведение турнира без россиян.

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