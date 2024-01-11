В «Краснодаре» жестко ответили агенту Ахметова

Вице-президент «Краснодара» Валерий Бубнов ответил на слова Ираклия Гегечкори, агента экс-футболиста «быков» Ильзата Ахметова, перешедшего в петербургский «Зенит». Слова Бубнова передает «Спорт-Экспресс».

Гегечкори в интервью «Чемпионату» заявил, что его клиент ушел из-за того, что «Краснодар» не сдержал обещания. Комментируя слова агента, Бубнов заявил, что количество лжи в одном интервью превысило норму.

«Первое, что касается отношения к российским футболистам — мы в «Краснодаре» не делим игроков по паспорту. В команде уже есть костяк из российских игроков, наших воспитанников. Что касается господина Ахметова, наверное, он ушел в клуб, где, как они считают, отношение к россиянам лучше.

Второе, что касается сделки. Когда мы сделали первое предложение по Ахметову, была тишина и просто пришел факс о том, что он переходит в «Зенит». Ушел и ушел, он не футболист стартового состава. Мы благодарны ему за то, что он был в команде. Мы сделали ему предложение, на которое не получили ответа.

Третий вопрос касается нашей якобы гордости от продажи футболиста в «Зенит». Это вообще непонятно, как можно комментировать. Понятно, что наши лидеры всегда востребованы на рынке. Мы никогда не продавали своих лидеров прямым конкурентам. Это заявление смешно само по себе», — заявил Бубнов.

9 января Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит». Контракт с 26-летним хавбеком рассчитан до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Всего в составе «быков» Ахметов провел 61 матч, в которых отличился семь раз и записал на свой счет восемь голевых передач.

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