Экс-игрок «Зенита» не стал оценивать трансферную политику команды

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин, говоря о трансферной политике команды, отметил, что усиления — это нормально для любого клуба, а вот эффективность перешедших игроков покажет только время. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мне трудно судить, переполнен ли состав у «Зенита». Все будет видно только по ходу сезона. Лишние игроки или нет — никто не знает. Может быть, кто-то хочет уйти из команды. Тяжело прогнозировать. В принципе, любой трансфер — это тяжело прогнозируемая вещь. Эффективный трансфер или нет, показывает только время», — заявил Лепехин.

8 января в «Зенит» перешел бразильский нападающий Артур из «Палмейраса». После этого трансфера сине-бело-голубые стали первой командой Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11 игроками из одной зарубежной страны. На данный момент в составе «Зенита» числятся бразильцы Марио Фернандеc, Нино, Дуглас Сантос, Родригао, Ду Кейрос, Вендел, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур и Роберт Ренан. Последний был отдан в аренду «Интернасьоналу» до конца 2024 года.

После 18 туров РПЛ подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. В первом официальном матче 2024 года «Зенит» сыграет против московского «Спартака».

Ранее трансферную политику «Зенита» назвали позором.