Тренер объяснил, как большое количество бразильцев влияет на «Зенит»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, поделился размышлениями о том факте, что в петербургском «Зените» находится девять футболистов из Бразилии, а также рассказал, как это может влиять на команду. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Трудно сказать, как влияет большое количество легионеров одной национальности на обстановку в команде. Для того, чтобы оценить это точно, нужно смотреть на ситуацию изнутри. Иногда нельзя держать вместе и трех легионеров-соотечественников, а иногда можно и больше десяти. Это сложный вопрос», — заявил Гаджиев.

После приобретения нападающего Артура в нынешнем составе «Зенита» числится десять игроков из Бразилии, включая имеющего российское гражданство Марио Фернандеса.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее игроку «Краснодара» предрекли скамейку запасных в «Зените».