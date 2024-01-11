Кержаков призвал не сравнивать Головина и Аршавина

Бывший футболист сборной России, тренер Александр Кержаков призвал не сравнивать экс-игрока Андрея Аршавина и Александра Головина, выступающего в «Монако». Его слова приводит «Советский спорт».

«Сейчас совсем другое время, да и по качествам и амплуа это совершенно разные футболисты. Если сравнивать команды и лиги, это тоже совершенно разные уровни. Нужно просто радоваться тем успехам, которых Саша добивается каждый год. Нужно радоваться за всех наших футболистов, которые показывают себя в лучших чемпионатах мира», — заявил Кержаков.

Аршавин в своей карьере выступал за лондонский «Арсенал». Вместе с Кержаковым они играли в петербургском «Зените».

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января.

Ранее экс-тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что Головин оставил больший след в Европе, чем Аршавин.