«Реал» победил «Атлетико» в матче с восемью голами

Мадридский «Реал» стал финалистом Суперкубка Испании, обыграв в полуфинале другой клуб из столицы Испании — «Атлетико».

Поединок состоялся в Саудовской Аравии, на стадионе «Аль-Авваль Парк» в городе Эр-Рияд. В основное время команды выявить победителя не смогли, забив по три мяча, а в дополнительное время «Реал» оказался сильнее и поразил ворота соперника еще два раза. Итоговый счет поединка — 5:3.

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте игры, «Атлетико» повел благодаря голу Марио Эрмосо с передачи Антуана Гризманна. Следом «Реал» забил дважды, отличились Антонио Рюдигер (20-я минута) и Ферлан Менди (29-я минута). На 37-й минуте Гризманн сравнял счет.

Во втором тайме на 78-й минуте Рюдигер стал автором автогола, но за пять минут до конца основного времени матча «Реал» отыгрался благодаря точному удару Даниэля Карвахаля. В дополнительное время на 116-й минуте произошел один автогол, игрок «Атлетико» Стефан Савич срезал мяч в свои ворота, а окончательный счет поединка установил Браим Диас (120+2).

В финале Суперкубка Испании «Реал» встретится с победителем пары «Барселона» — «Осасуна».

Ранее агент заявил, что стоимость игрока «Зенита» в «Реале» может достигнуть 100 миллионов евро.