Трансфер Артура в «Зенит» назвали рискованным

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что трансфер бразильского полузащитника Артура из «Палмейраса» в «Зенит» является рискованной сделкой для петербургского клуба.

По его словам, существует вероятность того, что южноамериканцу не удастся адаптироваться в новой команде.

«Только время покажет, как он впишется в команду, и что это за игрок. Если он проявил себя хорошо в предыдущем клубе, то это не значит, что у него сразу получится в «Зените». Каждый трансфер — это риск, взять к примеру хотя бы Ближний Восток. Туда почти все звезды уехали за большими деньгами, кто-то своим положением доволен, кто-то нет. Очень многие хотят вернуться в Европу. Пока нельзя говорить уверенно, что Артур усилит «Зенит», только игры покажут как он пройдет адаптацию и как будет помогать новой команде», — заявил Масалитин.

Петербургский клуб объявил о подписании футболиста 8 января. Контракт с бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

25-летний Артур выступал за «Палмейрас» с 2023 года. В 2023 году игрок стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил десять мячей и отдал две голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

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