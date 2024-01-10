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Боксер из США: американские женщины даже близко не находятся с россиянками

Боксер из США Джонсон лестно отозвался о русских женщинах

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Global Look Press

Боксер Кевин Джонсон заявил, что американские женщины близко не находятся с россиянками, передает Sport24.

«У женщин из России невероятный менталитет. Я восхищаюсь ими, наслаждаюсь. Женщин в России и сравнивать не нужно с американскими. Я встречался с американками. Они даже близко не находятся с россиянками», — сказал Джонсон.

Еще в марте 2023 года Джонсон просил у президента России Владимира предоставить ему российское гражданство. В августе американец смог получить лицензию Федерации бокса России и изменил свое имя в честь Владимира Путина, взяв отчество Владимирович. 9 января Путин предоставил Джонсону гражданство.

44-летний боксер за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее Джонсон назвал место в России для переезда.

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