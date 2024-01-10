Мостовой: Каррера со мной в шорт-листе «Енисея», а не я с ним

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что переговоры о его возможном назначении на пост тренера красноярского «Енисея» возобновятся в ближайшее время, передает Sport24.

«Пока каких-либо ожиданий и настроя нет — я не один в списке кандидатов. В этом шорт-листе я с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой? Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним», — сказал Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Мостовой назвал туманными перспективы российского футбола.