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«Тампа» Кучерова одержала волевую победу в НХЛ

«Тампа» Кучерова победила «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Chris O'Meara/AP

«Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась с «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась волевой победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Лайтнинг» голы на счету Тайлера Мотта, Брэндона Хагеля и Ника Пербикса. Российский форвард хозяев Никита Кучеров очков не набрал, прервав свою результативную серию, которая составила шесть матчей. Кучеров остается лучшим бомбардиром регулярного сезона-2023/24. На его счету 67 очков (28 шайб и 39 ассистов) в 41 встрече. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22.

У «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Филлип Дано и Мэтт Рой. Защитник «Кингз» Владислав Гавриков нанес три броска и провел два силовых приема.

После 42 матчей «Тампа» набрала 45 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» расположился на шестой позиции Западной конференции, набрав 47 баллов в 37 играх.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Кингз» встретятся с «Флоридой Пантерз».

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