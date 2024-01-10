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Тедеско вспомнил, как отправлял Зареме фото с заправки

Экс-тренер «Спартака» Тедеско продолжает общение с Федуном и Заремой

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что продолжает общение с бывшим владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой.

«Поздравляем друг друга с Рождеством, с днем рождения. Пишет ли мне Зарема? Все то же самое: пишем друг другу по праздникам, а она присылает сообщения, когда я выигрываю. Мы хорошо общаемся. Я отправлял ей фото с заправки «Лукойла»? Да, я помню! Кажется, это было в Азербайджане», — заявил специалист.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.

В феврале 2023 года немецкий тренер возглавил сборную Бельгии. Вместе с командой он вышел в финальную стадию чемпионата Европы — 2024, который пройдет в Германии. Бельгийцы сыграют в группе Е с национальными командами Словакии, Румынии и одной из победительниц стыковых матчей.

Ранее Тедеско назвал имена игроков «Спартака», способных заиграть в Европе.

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