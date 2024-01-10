«Челси» проиграл 12-й команде Чемпионшипа

Лондонский «Челси» уступил «Мидлсбро» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Встреча прошла в Мидлсбро и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 37-й минуте забил Хейден Рис Хакни.

Ответная игра состоится 23 января в Лондоне. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм».

«Мидлсбро» выступает во втором по значимости футбольном турнире Англии, Чемпионшипе. После 26 туров команда набрала 36 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Челси» после 20 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) набрал 28 баллов и занимает 10 место. В следующем туре «синие» сыграют с «Фулхэмом». Игра пройдет 13 января, начало в 15:30 по московскому времени.

Ранее бывшую звезду «ПСЖ» поместили в психиатрическую больницу.