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Стал известен лучший футболист России по версии Мостового

Мостовой назвал Головина лучшим футболистом России

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Panoramic/Global Look Press

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим среди россиян.

«Головин – безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться.

Да и когда Саша приезжал в сборную, сразу бросалась в глаза разница в классе. Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки РПЛ», — заявил Мостовой.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Головин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативные передачи. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир РПЛ может переехать в лигу к Криштиану Роналду.

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