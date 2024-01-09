Лучший бомбардир РПЛ может переехать в лигу к Криштиану Роналду

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в зимнее трансферное окно может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, официальное предложение о трансфере будет направлено руководству сине-бело-голубых в ближайшее время. При этом имя клуба, который интересуется Кассьеррой, не называется. Окружение футболиста готово обсудить с «Зенитом» перспективы этой сделки.

Колумбийский форвард в нынешнем сезоне забил 14 мячей и является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда «ПСЖ» был помещен в психиатрическую больницу.