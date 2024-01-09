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Лучший бомбардир РПЛ может переехать в лигу к Криштиану Роналду

Sport24: клуб из Саудовской Аравии намерен приобрести Кассьерру у «Зенита»

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Григорий Соколов/РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в зимнее трансферное окно может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, официальное предложение о трансфере будет направлено руководству сине-бело-голубых в ближайшее время. При этом имя клуба, который интересуется Кассьеррой, не называется. Окружение футболиста готово обсудить с «Зенитом» перспективы этой сделки.

Колумбийский форвард в нынешнем сезоне забил 14 мячей и является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда «ПСЖ» был помещен в психиатрическую больницу.

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