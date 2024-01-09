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В Грузии объяснили, почему переманивают фигуристов из России

Гиоргобиани: российские фигуристы переходят в Грузию из-за соседства стран

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tutberidze.eteri/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани рассказала в интервью РИА Новости, что российские фигуристы меняют спортивное гражданство из-за соседства государств.

«Была бы возможность, я бы еще как-то усилила сборную Грузии. На данный момент конкретных договоренностей ни с кем нет. Если же смотреть в целом, то я в вопросах переходов спортсменов всегда в приоритетном порядке ищу ребят, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — заявила Гиоргобиани.

Лучший грузинский одиночник Ника Егадзе тренируется у Этери Тутберидзе в Москве. Выступающие за Грузию в парном катании Анастасия Метелкина и Лука Берулава родом из России. Чемпионка Европы — 2022 Анастасия Губанова тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына, до перехода в сборную Грузии она представляла Россию. За грузинскую команду также катается дочь Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста на чемпионате Европы.

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