Роналду показал фото с Джорджиной в купальнике

cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболист саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию со своей женой Джорджиной на побережье.

«Вторая половина», — подписал фото спортсмен.

38-летний нападающий выиграл награду имени легендарного Диего Марадоны. Он получит приз как лучший бомбардир 2023 календарного года. Португалец записал на свой счет 54 гола.

Вслед за ним располагаются форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, которые забили по 52 мяча. Роналду получит награду на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае 19 января.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах «Аль-Насра» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

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