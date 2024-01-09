Малкин помог забить самый быстрый гол «Питтсбурга» в сезоне НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» забросил самую быструю шайбу в текущем сезоне.

Счет в матче был открыт на 45-й секунде игры. Отличился Рикард Ракелль. Результативными передачами отметились российский нападающий Евгений Малкин и Джейк Гюнцель.

В поединке, который проходит на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершился второй период, счет — 3:1 в пользу команды из Питтсбурга.

28 декабря нападающий «Пингвинз» Малкин обогнал Сергея Федорова (483 гола в 1248 матчах) и занял чистое второе место среди лучших российских снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Лидирует по этому показателю капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (830 голов).

В минувшем сезоне НХЛ Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал капитан клуба Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Ранее в «Питтсбурге» назвали Малкина одним из величайших игроков всех времен.