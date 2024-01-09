Мостовой рассказал, когда возобновит переговоры с клубом Первой лиги

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой рассказал, что с ним вышел на контакт красноярский клуб «Енисей», который выступает в Первой лиге. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«До Нового года со мной связывались из «Енисея». Решили продолжить общение после каникул», — сказал Мостовой.

По сообщениям СМИ, ранее от должности главного тренера «Енисея» отказались наставник медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов и экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

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