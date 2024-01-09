Экс-тренер сборной России Капелло: Головин оставил больший след в Европе, чем Аршавин

Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло заявил, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин превзошел Андрея Аршавина, выступавшего за лондонский «Арсенал». Его слова приводит «Советский спорт».

«Сейчас он уже взрослый и сильный футболист, у него хорошо работают мозги. Сможет ли он превзойти достижения Аршавина в Европе? Мне кажется он уже оставил больший след, чем Аршавин», — заявил Капелло.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января.

Ранее Головина номинировали в сборную мира по результатам 2023 года.