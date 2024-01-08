Экс-игрок сборной России объяснил прогресс Тюкавина

Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат высказался о прогрессе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Его слова передает Legalbet.

«Можно ли прогресс Тюкавина связать с приходом Смолова в команду? Однозначно! У Тюкавина конкуренция с одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Видно влияние Федора. Для молодых ребят он авторитет. Это о многом говорит», — сказал Гранат.

В январе 2022 года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В текущем сезоне Смолов принял участие в 16 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил четыре мяча (два с пенальти) и отдал две голевые передачи.

Константин Тюкавин также является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне РПЛ форвард провел 18 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

«Динамо» после 18 туров РПЛ идет на третьем месте.

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