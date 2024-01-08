Бывшие игроки СКА пожаловались Путину на судейство в КХЛ

Недовольные голом «Металлурга» ветераны СКА написали письмо президенту России Владимиру Путину. Текст обращения опубликовал «Спорт день за днем».

«Мы с болью наблюдаем за тем, что происходит в нынешнем чемпионате КХЛ. В этом сезоне уровень судейства опустился невероятно низко, как сейчас модно говорить — «ниже плинтуса».

Такая непоследовательная и просто непрофессиональная работа арбитров вредит всему российскому хоккею. В связи с этим мы просим вас вмешаться и спасти наш хоккей от грядущей катастрофы», — сказано в письме.

7 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА в овертайме уступил «Металлургу» со счетом 1:2. Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина, но нападающий продолжил движение и отправил шайбу в ворота.

После 47 проведенных матчей лидером Западной конференции является ярославский «Локомотив». У подопечных Игоря Никитина 68 набранных очков. «Спартак» — второй (67 очков), «Динамо» — третье (66 очков). СКА идет на четвертом месте (64 очка).

Ранее игрок «Динамо» назвал имя хоккеиста, от броска которого ему было больнее всего.