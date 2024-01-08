Экс-футболист «Зенита» Деменко объяснил, зачем игрок сборной России решил перейти в клуб

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко порассуждал о том, почему полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов принял решение перейти в петербургский клуб. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я так думаю, что «Зенит» создал игроку хорошие условия. Еще одним фактором ухода может стать то, что Ахметов не чувствовал доверия от Ивича. Скорее всего, когда Сергей Богданович с ним переговорил, сказав, что рассчитывает на футболиста. Он не играл большого количества времени, и этот переход, скорее всего, связан с улучшенными условиями, он не чувствовал доверия от Ивича», — сказал Деменко.

4 января Telegram-канал «Это футбол, брат!» сообщил, что Ахметов в зимнее трансферное окно перейдет из «Краснодара» в «Зенит».

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Ахметова назвали тормозом.