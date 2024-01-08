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Агент игрока из клуба РПЛ заявил о его возможном переходе в зарубежный клуб

Агент Маньяков: игрок «Ахмата» Быстров поедет на сборы с «Астаной»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Маньяков, агент 31-летнего правого защитника сборной Казахстана и «Ахмата» Марата Быстрова, рассказал о вариантах продолжениях карьеры футболиста. Его слова передает Legalbet.

«Да, сейчас мы ведем переговоры с «Астаной». На какой они сейчас стадии? Марат поедет на сборы с «Астаной», там все станет ясно», — сказал Маньяков.

Быстров выступает за «Ахмат» с 2020 года. Контракт с клубом действует до лета 2024 года. До этого защитник играл в Казахстане за «Ордабасы», «Тобол» и «Астану». В России он известен по выступлениям за «Тамбов» и «Челябинск».

С 2019 года Быстров защищает цвета сборной Казахстана. В его активе 25 матчей.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Быстров провел три матча, не отметившись результативными действиями. «Ахмат» идет на 13-м месте.

Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее иностранный футболист «Спартака» объяснил, почему променял Испанию на Россию.

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