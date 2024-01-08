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Стала известна дата начала нового сезона РПЛ

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 19 июля 2024 года

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Александр Вильф/РИА Новости

Старт нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) запланирован на 19 июля 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание сообщает, что первый тур сезона-2024/25 планируется начать 19 июля. Ожидается, что первый отрезок следующего розыгрыша чемпионата страны завершится 15 декабря 2024 года.

Проведение финала Кубка России, в котором встретятся сильнейшие клубы плей-офф Пути РПЛ и плей-офф Пути регионов, планируется провести 2 июня. Новый розыгрыш Кубка России планируется начать 23 июля.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон возобновится в начале марта матчами 19 тура РПЛ, а уже в середине месяца будут сыграны ответные четвертьфинальные матчи Кубка России Пути РПЛ («Спартак» — «Оренбург», ЦСКА — «Ростов», «Локомотив» — «Балтика» и «Зенит» — «Динамо»).

Ранее экс-игрок сборной России рассказал о том, что его удивило в первой части РПЛ.

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