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Игравшего за ЦСКА и «Краснодар» потенциального новичка «Зенита» назвали тормозом

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: Семак обалдел, Ахметов бестолковый, тормоз

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал приобретение «Зенитом» полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Да пусть переходит. Мы уже одного прислали туда из ЦСКА — Марио Фернандеса, который разваливает команду. А Ахметов — это черепаха Тортилла. Семак совсем обалдел. Два балласта у него будет. Ему нужны скоростные футболисты и молодые. Ну, Ахметов молодой, но бестолковый. Я бы его даром не взял в команду. Это большая ошибка. Это тормоз для развития атаки», — сказал Пономарев.

4 января Telegram-канал «Это футбол, брат!» сообщил, что Ахметов в зимнее трансферное окно перейдет из «Краснодара» в «Зенит».

Ахметов является воспитанником Академии Коноплева и казанского «Рубина», за основную команду он выступал с 2014 по 2018 год. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

С 2018 года Ахметов выступает за сборную России.

Ранее «Зенит» назвали могильником российских футболистов.

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