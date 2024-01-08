Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» летом 2024 года. Об этом сообщает Foot Mercato.

Как утверждает издание, француз в начале января договорился с «Реалом» о трансфере и в следующем сезоне станет игроком мадридского клуба. Стоит отметить, что контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако».

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых сумел 18 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать две голевых передачи.

Ранее сообщалось, что игрок «Милана» может перейти в клуб РПЛ.