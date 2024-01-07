Названа самая перспективная фигуристка России

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале оценила перспективы Софьи Самоделкиной.

«Софа Самоделкина — самая, пожалуй, интересная для меня спортсменка из тех «уже выросших», кто катается сейчас.

Написанное не означает, что другие (российские) одиночницы менее интересны, просто перспективы на текущий момент разнятся. Но мне было бы реально любопытно дождаться того момента, когда Самоделкина начнет соревноваться», — написала Вайцеховская.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призера Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Этим летом фигуристка сменила российское гражданство на казахское.

Ранее Самоделкина назвала плюс от пропуска сезона.