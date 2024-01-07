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Экс-игрок «Спартака» заявил, что государство пытается лишить его второй квартиры

Ещенко: государство уже забрало одну квартиру, теперь взялось за вторую

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Александр Ступников/РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о судебных тяжбах с государством за свою квартиру. Его слова передает «Матч ТВ».

«Удалось ли положительно решить вопрос с изъятием квартиры? Нет. Суд наши ходатайства не стал принимать. Одну квартиру государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребенок живет с мамой, а по закону их выселять нельзя.

Факт в том, что деньги за квартиру уже не вернешь, как и за адвокатов. Остается только забыть эту историю как кошмарный сон и купить другое жилье», — сказал Ещенко.

Защитник является воспитанником иркутского «Зенита». За свою карьеру он успел поиграть за киевские «Динамо» и «Арсенал», «Днепр», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и московское «Динамо». Последним клубом Ещенко стало «Знамя». Он завершил карьеру в 2022 году. Сейчас Ещенко — руководитель программы развития молодежного футбола в «Кубани».

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Ещенко рассказал, что забрал машину за долги.

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