Евгения Медведева опубликовала фото в купальнике и шляпе

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке она позирует в купальнике и шляпе.

На Олимпиаде-2018 Медведева стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. После Игр Медведева перешла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, однако через два года вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей, в активе Медведевой есть две золотые награды чемпионатов мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Девушка параллельно выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев».

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Медведева рассказала, как ее возненавидели в Японии.