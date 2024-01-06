Российский тренер рассказал, как относится к тому, что игроки празднуют НГ за границей

Российский тренер Сергей Балахнин заявил, что не видит ничего плохого в том, что футболисты празднуют Новый год за границей, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я не исключаю, что наши игроки в большинстве предпочитают отдых за границей, не вижу в этом ничего плохого. Каждый вправе выбирать, где ему лучше будет отдыхать», — сказал Балахнин.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). Чемпионат России возобновится в марте 2024 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее экс-игрок «Зенита» Роман Широков заявил, что российский футбол деградирует с 2013 года.